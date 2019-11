Im Rahmen des Grafenegger Advents präsentiert die Volkskultur Niederösterreich bereits zum zehnten Mal das Niederösterreichische Adventsingen im Auditorium in Grafenegg. Die Besucher erwartet unter dem Motto „Wir tragen Niederösterreich“ eine musikalische Reise durch den Advent. Ergänzt wird das beliebte Programm diesmal durch ein Hirtenspiel, das von der Kindervolkstanzgruppe Krems/Stein aufgeführt wird.

In der Adventzeit erfreuen wir uns an vertrauten Bräuchen und bekannten Melodien, die Sehnsucht nach Traditionen und Besinnlichkeit ist in dieser Zeit besonders groß. Diesem Wunsch trägt das Adventsingen Rechnung. Hervorragende Musikensembles vermitteln mit ihrer Musik friedvolle Adventstimmung und eine Auszeit von der alljährlichen Weihnachtshektik. Die Liedauswahl folgt dabei dem Weihnachtsfestkreis – von der Verkündigung über die Herbergssuche bis zur Anbetung der Hirten. Durch den Abend führen Dorli Draxler und Edgar Niemeczek, von denen auch das Konzept des Niederösterreichischen Adventsingens stammt. Seit vielen Jahren mit dabei sind die Rossatzer Bläser und die Mostviertler BlechMusikanten, die mit gefühlvollen Weisen durch den Abend begleiten. Als Gäste aus Salzburg werden die Musiker der Pongauer Geigenmusi erwartet und das niederösterreichische Gesangsensemble TrioSoNett begeistert mit weihnachtlichen Melodien.

Anlässlich des Jubiläums – das Niederösterreichischen Adventsingen findet 2019 zum 10. Mal statt – bringt die Kindervolkstanzgruppe Krems-Stein ein Hirtenspiel auf die Bühne.

Junge Stimmen stehen beim diesjährigen Projektchor der Jungen Chorszene Niederösterreich im Fokus: Oliver Stech präsentiert 80 junge Sängerinnen und Sänger des Landesjugendchores Niederösterreich sowie des BORG Krems.

Um das stimmige Adventerlebnis abzurunden, können Besucher mit der Konzertkarte am Konzerttag auch den Grafenegger Advent besuchen.

10. Niederösterreichisches Adventsingen

der Volkskultur Niederösterreich

im Rahmen des Grafenegger Advent

Do 5. und Fr 6. Dezember 2019, 19.00 Uhr

Auditorium Grafenegg

Kartenvorverkauf:

Tel.: 01 5868383 bzw. 02735 5500

tickets@grafenegg.com

www.grafenegg.com

www.volkskulturnoe.at