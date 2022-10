Happy Sunny-Card-Gewinner

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

NÖN-Anzeigenleiter Oliver Krainz, NÖN-Marketingleiter Robert Richter und Ines Volkmann vom Hochkar & Ötscher Tourismus übergaben die Sunny Cards an die Gewinner 2022. Martin und Sandra Stella aus Niederabsdorf (Bezirk Gänserndorf), Nina und Michael Gold mit den Söhnen Johannes und Matheo aus Hausleiten (Bezirk Korneuburg) und An-drea Hofegger aus Wieselburg (Bezirk Scheibbs) freuen sich über den Pistenspaß. Mit der Sunny Card erleben Familien für sieben Monate neun Skigebiete in vier Bundesländern sowie in Südtirol.