Von 20. bis 23. Juni holt die BIOEM rund 250 Aussteller auf Niederösterreichs größte Energiespar- und Hausbaumesse in Großschönau. Auf knapp 14.000 m² Ausstellungsfläche präsentieren führende nationale und internationale Markenhersteller neueste Trends sowie Wissenswertes aus den Bereichen Energie/Umwelt, Bauen/Sanieren, Wohnen/Sicherheit, Natur/Garten, Wellness/Gesundheit und Elektromobilität.

Ein buntes Programm hat auch die NÖN für die BIOEM zusammengestellt: Am Donnerstag und Sonntag haben alle Besucher die Chance auf tolle Preise beim NÖN-Gewinnspielrad. Besonderes Highlight ist der Auftritt von NÖN-Stargast Luke Andrews am Donnerstag um 17.30 Uhr. Bei der NÖN-Berglandmilch-Roadshow am Donnerstag, 20. Juni, können viele verschiedene Milchprodukte verköstigt werden. Geöffnet ist donnerstags von 9 bis 18 Uhr, von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

www.bioem.at