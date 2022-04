Lipizzanergala: Perfekte Reitkunst trifft auf höchste Gesangskunst

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Am 2. Juli 2022 präsentieren die einstigen „Kaiserschimmel der Habsburger Monarchie“ bereits zum 13. Mal am Heldenberg die Hohe Schule der Dressur. Mittlerweile ist die Lipizzanergala ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Lipizzaner-Dependance am niederösterreichischen Heldenberg sowie ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!

Der Heldenberg – ein Ort, sieben Erlebnisse: durch sein vielfältiges Unterhaltungsprogramm ist der Heldenberg sehr beliebt. Sieben Attraktionen an einem Ort, und davon sind zwei davon als immaterielle UNESCO-Weltkulturerbegüter ausgezeichnet, die Falknerei und die Reitkunst der Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule.

Karten für die exklusive Lipizzanergala am 2. Juli 2022 (Beginn 18.30 Uhr) sind unter www.oeticket.at oder direkt am Heldenberg unter der Tel.: 02956/81240, erhältlich.

Für Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren gibt es ermäßigte Kartenpreise, Kinder zwischen drei und fünf Jahren haben freien Eintritt.