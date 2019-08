Publikumsliebling Alexander Kaimbacher kehrt in der Partie des „Eisenstein“ nach Blindenmarkt zurück. Weitere prominente Namen im Ensemble: Signe Heiberg als „Rosalinde“, Gabriele Schuchter, Gernot Kranner, Clemens Kerschbaumer, Robert Kolar und Horst Lamnek. Willi Narowetz feiert seine Bühnenrückkehr als „Frosch“. Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Professor Kurt Dlouhy. Das Kammerorchester Ybbsfeld, der Chor und das Ballett der Herbsttage Blindenmarkt garantieren einen unvergesslichen Abend.

Als zweite Eigenproduktion steht das Theaterstück mit Musik „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren ab 20. Oktober auf dem Programm. Regie führt Christoph Sommersguter von den Vereinigten Bühnen Wien. Larissa Winkl ist die „Pippi“, Susanna Hirschler brilliert als „Prysselius“, die neu komponierte Musik kommt vom Blindenmarkter Bernd Leichtfried. Ein Stück für die gesamte Familie.

„Rosenheim Cops“-Star Max Müller wird am 9. Oktober einen Wienerischen Abend gestalten, dieser ist bereits ausverkauft. Für den musikalischen Doyen Kurt Dlouhy findet zu dessen 70er am 13. Oktober eine Festmatinee statt. Und noch etwas ganz Neues steht auf dem „Herbsttage“-Programm: Das Konzert „Klassik für alle“ am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, soll die Grenzen der klassischen Musik sprengen. Sopranstar Daniela Fally singt und Christoph Campestrini leitet die Beethoven-Philharmonie. ZIB-Lady Marie-Claire Zimmermann moderiert dieses außergewöhnliche Konzert.

Die Termine im Überblick:

Die Jubiläums-Saison dauert bis 27. Oktober.

Die Fledermaus, Johann Strauss, 4. bis 27. Oktober 2019

Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren, 20. bis 27. Oktober 2019

Nachtcafé, 11. Oktober 2019

Max Müller, 9. Oktober 2019

Matinee 70 Jahre Kurt Dlouhy, 13. Oktober 2019

Konzert für alle, 26. Oktober 2019

ORF-Radio NÖ Frühschoppen, 29. September 2019

Ybbsfeldhalle Blindenmarkt

Karten im NÖN-Ticketshop erhältlich!

Karten unter 07473 / 666 80 oder im NÖN-Ticketshop erhältlich!

www.herbsttage.at