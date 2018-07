Mit seinen Balletteinlagen und seinen Ohrwürmern wie dem Tenor-Hit „Rose von Stambul“ oder „Ein Walzer muss es sein“ wird es die Zuschauer bezaubern. Premiere ist am 5. Oktober 2018 in der Ybbsfeldhalle Blindenmarkt. Für die Regie konnte Intendant Michael Garschall wieder Isabella Gregor gewinnen, die musikalische Leitung liegt in den Händen von Operettenspezialist Kurt Dlouhy. Die Saison dauert bis 28. Oktober 2018.

Das Publikum darf sich auf Andreja Zidaric, Verena te Best, Christiana Bruckner, Susanna Hirschler, Iurie Ciobanu, Lorenz Bodner, Claus J. Frankl, Marcus Ganser, Roman Martin sowie das Ballett und den Chor der Herbsttage Blindenmarkt und das Kammerorchester Ybbsfeld freuen.

www.herbsttage.at