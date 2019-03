3 Disziplinen - 22,5 Kilometer und 1.700 Höhenmeter - allein oder im Team. Am 13. April 2019 ist es wieder soweit: Die Hochkar Challenge geht in die nächste Runde.

Der Challenge-Klassiker startet am 13. April! .

Traillauf - Mountainbike - Tourenski

Traillauf, Mountainbike und Tourenski-Lauf, das sind die 3 Disziplinen der beliebten Triathlon-Veranstaltung der besondren Art, die am 13. April zum 6. Mal am Hochkar stattfindet. Die Sportler bewältigen dabei 21,5 Kilometer und 1.600 Höhenmeter - allein oder im Team.

Hochkar Challenge – der Challenge-Klassiker am 13. April 2019

Der Startschuss zur Hochkar Challenge fällt am 13.4.2019 um 10.30 bei der Mautstelle in Lassing. Die Laufstrecke führt über den "Moosbauer" auf einer Forstsraße zur Kapelle, durch den Ort Lassing und wieder zurück zur Mautstelle. Die LäuferInnen werden das Start-Gelände insgesamt 3 Mal passieren – eine optimale Gelegenheit für Zuseher, Freunde und Fans, um die TeilnehmerInnen mit Bomben-Stimmung anzufeuern und für neue Bestzeiten zu sorgen!

Nach dem Wechsel auf's Bike geht es für die TriathletInnen auf die anspruchsvolle Hochkar Alpenstraße: Es warten 9 km und 820 hm.

Am oberen Hochkar-Parkplatz befindet sich die Wechsel- und Zielarena. Die 1,4 km bis zum JoSchi Berghaus werden mit Tourenschi in Angriff genommen. Nach der ersten Abfahrt ins Zielgelände folgt gnadenlos die zweite Runde – noch einmal muss der mühevolle Aufstieg zum JoSchi Berghaus bewältigt und eine rasante Abfahrt ins Ziel überstanden werden. Erst wer dies bewältigt hat, darf sich „ein echter Challenger“ nennen und im Ziel von den zahlreichen Fans feiern lassen.

Erst der Sport – dann das Vergnügen

Die Hochkar Challenge ist aber nicht nur für ihren hohen sportlichen Anspruch bekannt. Keinesfalls zu kurz kommen darf die anschließende Regeneration im Party-Zelt. Die steirische Band Grenzgang heizt bei der After Race Show im wohlig warmen Partyzelt am oberen Hochkar-Parkplatz ordentlich ein. Ein echter Challenger feiert schließlich mindestens gleich gern wie er sportelt ;-)

Die Online-Anmeldung zur Hochkar Challenge 2019 ist noch bis zum 7. April 2019 offen.

Nachnennungen sind am 12. und am 13. April 2019 in Göstling/Hochkar möglich.

Infos & Anmeldung unter: www.hochkarchallenge.at

Rückfragehinweis: Günther Kendler; Email: info@hochkarchallenge.at; Telefon : 0650/53 41 150