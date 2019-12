AboClub-Ermäßigungen

Hauptstadtball am 11. Jänner 2020 im VAZ St. Pölten: Abonnenten zahlen nur 24 statt 30 Euro. Kartenbestellung unter 02742/802-1400 oder per Mail an aboclub@noen.at (Name, Adresse und Abonummer bei der Bestellung angeben).

Minus 6 Euro auf Karten St. Pölten tanzt am Hauptstadtball 2020

Seniorenball am 15. Jänner 2020, im VAZ St. Pölten: Abo-Club-Mitglieder zahlen nur 12 statt 14 Euro. Ermäßigte Tickets sind erhältlich gegen Vorlage der NÖN-Abo Club-Karte beim VAZ St. Pölten, Tel. 02742/71400. Das Angebot ist gültig für maximal zwei Eintrittskarten.

2 Euro Rabatt! Seniorenball zum 21. Mal im VAZ St. Pölten

NÖ Trachtenball am 24. Jänner 2020 in Grafenegg: Karten für den Trachtenball gibt es für AboClub-Mitglieder um 25 statt um 35 Euro. Tickets mit dem Kennwort „Wir tragen Niederösterreich“ und Angabe der Abonummer unter 01/5868383 oder an tickets@grafenegg.com. Der Preisvorteil ist gültig für maximal zwei Ballkarten.

10 Euro AboClub-Vorteil! 9. NÖ Trachtenball lädt wieder nach Grafenegg

Landhausball am 14. Februar 2020 im NÖ Landhaus in St. Pölten: Abonnenten zahlen 25 statt 30 Euro für Ballkarten. Bestellungen mit Kennwort „AboClub“ und Angabe der Abo-Nummer unter 02742/25806037 oder per Mail an jarmila.lintner@amipro.at

5 Euro Rabatt! Der romantischte Ball des Jahres im Landhaus St. Pölten

Sommernacht der Marchfelder am 6. Juni 2020 auf Schloss Hof: Flanierkarten (ohne reservierten Sitzplatz) sind um 30 statt um 35 Euro erhältlich. Kartenbestellungen mit Kennwort „Abo-Club“ und Angabe der Abo-Nummer unter 02742/25806037 oder per Mail an jarmila.lintner@amipro.at

5 Euro AboClub-Vorteil! Fulminanter Sommerball der Marchfelder in Schloss Hof

Campusball am 27. Juni 2020 am Campus in Krems: Abonnenten zahlen beim Kauf von Flanierkarten (ohne reservierten Sitzplatz) bis zum 10. April 2020 40 statt 48 Euro. Kartenbestellungen mit Kennwort „Abo-Club“ und Angabe der Abo-Nummer unter 02742/25806037 oder per Mail an jarmila.lintner@amipro.at