In der Welt des Zuhörens

Schriftsteller und Erzähler Folke Tegetthoff schafft es mit seiner „Schule des Zuhörens“ in nur rund 60 Minuten, Menschen für etwas zu begeistern, das in unserer lauten und hektischen Welt immer mehr in Vergessenheit geraten ist: das Zuhören! „Die Schule des Zuhörens“ braucht kein Kostüm, keine Bühne, keine Show. Es geht nur darum: Einer erzählt, und ein anderer hört zu. In Niederösterreich werden im Rahmen des Festivals „Fabelhaft Niederösterreich“ wieder 20 „Schulen des Zuhörens“ von 12. bis 27. Juni für Institutionen aller Art vergeben.

Das Programm ist geeignet für alle Alters- und Gesellschaftsgruppen – für Erwachsene aber auch für Schüler und Studierende. Finanziert und unterstützt wird das Projekt von Land NÖ Kultur, der Niederösterreichischen Versicherung und der NÖN.

Bewerbungen mit einer Begründung, warum man gewinnen möchte, sind bis 3. März unter lydia.skene@storytellingfestival.at möglich. www.storytellingfestival.at