In vier Etappen geht es bei der SPORT.LAND.NÖ womens/kids tour für die schnellsten Profiradfahrerinnen und den Nachwuchs im Rahmen von Österreichs einzigem Etappenrennen für Frauen durch Niederösterreich – veranstaltet vom Union Radrennteam Pielachtal.

Bei den je 20 gemeldeten Teams werden Nationalteams aus der Schweiz, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowenien, Ungarn, Slowakei und Österreich dabei sein. Die restlichen Teams bilden Landeskaderteams und regionale Auswahlteams. Gestartet wird am Tag des Rades, am Donnerstag, 3. Juni, mit einem Einzelzeitfahren in Her-zogenburg. Es folgt dann eine schwierige zweite Etappe mit einer 16-prozentigen Steigung ins Ziel nach Stephanshart nahe Amstetten am Freitag, 4. Juni. Die dritte und vierte Etappe an den darauffolgenden Tagen werden dann wieder traditionell in Markersdorf ausgetragen.

Alle Etappen werden live auf sportlandnoe.tv übertragen.

www.radrennteam-pielachtal.at