Insieme sorgen bei „La Notte Italiana – Italo Pop Nonstop, Best of – Teil III“ am 2. August auf Schloss Haindorf in Langenlois für jede Menge Italien-Feeling.

Insieme, das sind übrigens Monika Ballwein, Christian Deix, Erik Arno und Rene Velazquez-Diaz. Sie waren die Hauptakteure des Musicals „Ti Amo“, das erfolgreich im Wiener Metropol lief.

Zu hören sein werden im neuen Programm von Insieme Hits, wie „Ti amo“, „Azzuro“ oder „Ciao amici ciao“

Karten im NÖN-Ticketshop erhältlich.

www.insieme.co.at