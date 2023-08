Jede Menge Stars „O'zapft is“: Die Party geht ab auf der Brunner Wiesn

Eine geballte Ladung an Stars wird beim Oktoberfest auf der Brunner Wiesn heuer mit dabei sein und das Festzelt zum Beben bringen. Foto: Weitblick Event & Media GmbH

„O´zapft is“ heißt es am 14. September am Festgelände am Campus 21 in Brunn/ Gebirge. Bis 30. September wird gefeiert.

Niederösterreichs größtes Oktoberfest steht in den Startlöchern. Den Veranstaltern Christian Novak, Christoph Novak und Mario Repa ist es wieder gelungen, eine geballte Ladung an Stars auf die Festzeltbühne zu holen. „Die Brunner Wiesn soll ein unvergessliches Erlebnis sein und an Festivalcharakter gewinnen“, so Mario Repa. Deshalb wird im September im Brunn/Gebirge wieder mit nationalen und internationalen Stars ausgelassen gefeiert. Zur großen Eröffnung am Donnerstag, 14. September, wird erneut Nena mit ihrer „Wir gehören zusammen Tournee“ den Startschuss geben. Im Rahmen der Brunner Wiesn gibt es heuer gleich drei Mallorca-Partys am 21., 29. und 30. September mit den größten Acts der Partyhochburg. Mit Mickie Krause und anderen Stars Mit dabei: Mickie Krause, Lorenz Büffel, Almklausi, die Zipfelbuben, die Atzen und viele mehr. Auch an den anderen Öffnungstagen wird ein vielversprechendes musikalisches Programm geboten. Nationale Stars wie die Draufgänger, die beliebte Coverband Egon7, die Aufgeiger und K's live werden dann das Zelt zum Überkochen bringen. Das Festivalgelände im neuen Glanz, das noch größere Discozelt, mehr Fahrgeschäfte und jede Menge Köstlichkeiten für den Gaumen machen die Brunner Wiesn zu einem ganz besonderen Oktoberfest. Infos und Tickets: www.brunner-wiesn.at