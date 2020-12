Großartige Künstler werden heuer wieder bei der Andy Marek Weihnachts-Show mit dabei sein – eines ist allerdings heuer anders: Es wird eine Show ohne Publikum. Die Show wird am Samstag, 19. Dezember, um 20 Uhr live hier auf NÖN.at oder andymarekhilft.at zu sehen sein. Das Wiener Stadtfernsehen W24 wird live übertragen.

Um 20 Uhr startet die Show hier im Stream:

Dabei ist dem Moderator und Entertainer auch der soziale Aspekt ein großes Anliegen. Wie schon in den letzten Jahren, als er Menschen aus dem Waldviertel mit Spenden aus der Show geholfen hat, wird auch heuer wieder an die gedacht, denen es nicht so gut geht. So wird es ab 12. Dezember die Möglichkeit geben, bei einer Online-Auktion besonderer Exponate unter www.andymarekhilft.at mitzumachen oder während der Show telefonisch zu spenden.

„Es ist eine ganz seltsame Situation, eine Show ohne Livepublikum zu machen, auf der anderen Seite ist es schön zu wissen, dass heuer viel mehr dabei sein können als sonst. Mir ist wichtig, Menschen vor Weihnachten eine Freude zu bereiten – den einen, dass ich sie in weihnachtliche Stimmung versetze, den anderen, dass ich sie mit Spenden unterstütze“, rührt Marek die Werbetrommel für seine Show.