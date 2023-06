Ganz NÖ ist in Bewegung bei der Gemeindechallenge 2023

Ganz egal, ob man gerne läuft, mit den Inlineskates unterwegs ist, radelt oder am liebsten wandern oder spazieren geht: Von 1. Juli bis 30. September sucht SPORTLAND Niederösterreich bei der spusu NÖ-Gemeindechallenge zum bereits siebenten Mal die aktivsten Orte Niederösterreichs. „Unser flächendeckender, digitaler Sport-Wettbewerb hat sich in den letzten Jahren als beliebter und erfolgversprechender Anreiz etabliert“, freut sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer auf den Start. Wie in den Jahren zuvor kommt bei der NÖ-Gemeindechallenge heuer wieder die „spusu Sport“-App zum Einsatz. Diese ist wieder mit einigen Neuerungen ausgestattet. Als spezielles Highlight gibt es zusätzlich zu den Untergruppen innerhalb einer Gemeinde erstmalig auch die 11teamsports-Vereinswertung. Bei dieser können sich Sportvereine aller Art beim Sammeln von aktiven Minuten messen und Gutscheine bis zu 1.000 Euro gewinnen.

Am 1. Juli fällt der Startschuss zum Wettbewerb. Die Anmeldung ist bereits ab 12. Juni möglich. Jede aktive Minute wird anschließend von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Gemeinde gebucht. Abgerechnet wird dann am 30. September. Danach werden die drei aktivsten Gemeinden in vier Kategorien – je nach Größe der Gemeinde – mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten ausgezeichnet.

Infos: www.noechallenge.at

So geht mitmachen: