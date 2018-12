Diese Jubiläumstournee ist ein weiterer Höhepunkt in der 20jährigen Karriere des Schlagerduos. Mit den beliebtesten Hits, die in einem Fan-Voting für das Jubiläumsalbum gewählt wurden, und zwei brandneuen Tracks im Gepäck, setzen FANTASY ihre Jubiläumstournee fort.

Dominik Beckmann

Damals, vor zwanzig Jahren, hätten sich das Freddy Malinowski und Martin Hein wohl in ihren kühnsten Fantasien nicht erträumt: Weit über tausend Wochen lang läuft nun ihre gemeinsame Karriere, über eine Million Tonträger haben die Fans gekauft, unzählige Male standen die beiden Künstler an diesen 7.300 Abenden gemeinsam auf der Bühne, sie haben Gold und Platin in Deutschland und Österreich, waren viermal für den ECHO – eine der bedeutendsten Musikauszeichnungen Europas – nominiert und eroberten zweimal auf Anhieb die Spitze der Charts.

Viel hat sich verändert in den zwanzig Jahren, aber die beiden Künstler sind überzeugt: „Wir empfinden es beide als Fügung des Schicksals, dass wir beide uns gefunden haben. Auch sind wir uns ganz sicher, dass unsere Beziehung halten wird. Unabhängig davon, wie sich unser Privatleben entwickelt. Frei nach dem Motto: ‚Die Liebe kommt und geht, aber die Leidenschaft für unsere Musik, die bleibt!‘

Am 5. Mai ist Fantasy in der Arena Nova in Wr. Neustadt zu sehen. Karten sind im NÖN-Ticketshop erhältlich!