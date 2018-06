Im Juli lädt das Programmkino am Campus Krems wieder zu den schönsten Filmen des Jahres in seinen Freiluftkinosaal auf der Wiese neben dem Kesselhaus.

Was es dabei heuer draußen zu sehen gibt? Die Jahrhundertfrauen (4. Juli, 21.30 Uhr), Konzert: Voodoo Jürgens (5. Juli, 20 Uhr), Weit. Die Geschichte Von einem Weg um die Welt (6. Juli, 21.30 Uhr), Tanz ins Leben (7. Juli, 21.30 Uhr), Sörf Film Fest (8. Juli, 21.30 Uhr), Loving Vincent (9. Juli, 21.30 Uhr), Of Arthur & Claire (12. Juli, 21.30 Uhr), Shape of Water – Das Flüstern des Wassers (13. Juli, 21.30 Uhr), Lady Bird (14. Juli, 21.30 Uhr), Of Licht (15. Juli, 21.30 Uhr), Das Leuchten der Erinnerung (16. Juli, 21.30 Uhr), Die kanadische Reise (17. Juli, 21.30 Uhr), Die Verlegerin (18. Juli, 21.30 Uhr), Call Me By Your Name (19. Juli, 21.30 Uhr), Ocean’s Eight (20. Juli, 21.30 Uhr), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (21. Juli, 21.30 Uhr) und Eine bretonische Liebe (22. Juli, 21.30 Uhr).

Darüber hinaus gibt es am frühen Abend auch drinnen Dokumentar- und Kinderfilme.

www.kinoimkesselhaus.at