Die Nacht der Musicals in Grafenegg

Ein unvergesslicher Abend mit Gänsehautmomenten wird „Die Nacht der Musicals“, am Dienstag, 24. Mai, um 19 Uhr im Auditorium Grafenegg. Bei der Musicalgala werden die besten Hits aus den bekanntesten Musicals der Welt präsentiert: Klassiker aus Cats, Elisabeth, Tanz der Vampire, Das Phantom der Oper oder der Rocky Horror Show. Songs aus Mamma Mia, We Will Rock You, Saturday Night Fever, Grease oder The Greatest Showman bringen die Säle zum Beben. Aber auch Familien-Musicals wie der König der Löwen, Aladdin oder Frozen sind dabei.

www.dienachtdermusicals.de