„Ein seltsames Paar“ bei den Festspielen Berndorf

Werbung Anmeldung zum Newsletter

In dem Loft des geschiedenen Sportreporters Oskar Mäder trifft sich regelmäßig eine Pokerrunde, zu der auch Felix Unger gehört. Nur Felix ist verschwunden. Noch wissen Oskar und die anderen Herren der Pokerrunde nicht, dass Felix sich umbringen will, weil seine Frau die Scheidung eingereicht hat. Sehr spät erscheint er dann doch noch zur Pokerrunde. Die Pokerfreunde haben in der Zwischenzeit erfahren, was passiert ist, lassen sich nichts anmerken, verfolgen Felix aber auf Schritt und Tritt. Oskar sieht schlussendlich nur eine Möglichkeit: Er nimmt Felix in sein Loft auf und jetzt fangen die Schwierigkeiten erst recht zwischen dem Hypochonder und Ordnungsfanatiker Felix und dem schlampigen Chaoten Oskar an ...

Insgesamt 22 Mal werden die Darsteller der Komödie „Ein seltsames Paar“ Michael Dur-egger, David Fuchs, Markus Hamele, Doris Hindinger, Alexander Jagsch, Robert Kolar, Gregor Seberg und Kristina Sprenger im Stadttheater Berndorf auf der Bühne für Unterhal-tung sorgen. Die Premiere wird am 15. Juli gefeiert, zu sehen ist das Stück dann bis 14. August.

www.buehnen-berndorf.at