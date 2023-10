Neues von Opus und den Schick Sisters in der Bühne im Hof

Die Zusammenarbeit der Schick Sisters mit der Opus Band begann bei den legendären Konzerten von Opus in der Grazer Oper. Bei „Flying High“ standen sie als Gastmusikerinnen gemeinsam mit der Band auf der Bühne und es entstand die Idee einer Zusammenarbeit.

Nach einem erfolgreichen Start mit der ersten Single „Good Or Bad“ folgte wenig später „So Simple“. Und im Oktober stehen die so talentierten Sisters nun zusammen mit der so erfolgreichen Open Band live auf Österreichs Bühnen.

In die Bühne im Hof nach St. Pölten kommen sie am Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr. Das Live-Konzert wird neben einigen adaptierten Opus-Hits und Schick Sisters Songs auch die neuen Titel enthalten.

Info: www.buehneimhof.at