„The Roaring Twenties“ in St. Pölten

In die Rolle des Piloten und musikalischen Gastgebers schlüpft der Jazz-Drummer und weltberühmte Vibraphonist Martin Breinschmid am Sonntag, 20. Februar, im Großen Stadtsaal des D & C Hotels. Er nimmt die Besucher im Rahmen der „Meisterkonzerte St. Pölten“ auf eine spannende Zeitreise mit, als in den USA Stummfilme, Gangsterkriege, Prohibition, Automobile sowie ein unerschütterlicher Fortschrittsglaube das Leben prägten.

Die Musik jener brodelnden Zeit zelebriert er dabei nicht alleine, sondern er hat um sich eine „Best Of Jazz Kombo“ geschart, die unter dem Namen „The Prisoners Of Swing“ einige der besten Jazz-Musiker des Landes vereint.

Karten für das Konzert gibt es in der Buchhandlung Schubert oder unter karten@st-poelten.gv.at.