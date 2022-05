Genussvolle Tour durch das Stift Dürnstein

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Ein neues Angebot gibt es für all jene, die das Stift Dürnstein genussvoll kennenlernen wollen: Der „Best of“-Nachmittag in den wohl markantesten Gebäuden von Dürnstein beginnt um 14 Uhr mit der Führung durch das Barockjuwel Stift Dürnstein. Die Ausstellung „Entdeckung des Wertvollen“ lädt ein, in das geistliche Baukonzept des Hauses einzutauchen und sich Gedanken zu machen über „das Gute, das Schöne, das Wahre“. Der Rundgang führt durch die gotische Säulenhalle, zur Donauterrasse direkt beim blauen Kirchturm, in die barocke Stiftskirche und den Kreuzgang.

Im Anschluss folgt ein Spaziergang zum Schloss Dürnstein, heute ein 5-Sterne Relais & Chateaux Hotel. In diesem einzigartigen Ambiente wird ein Afternoon Tea mit süßen und salzigen Kleinigkeiten, sowie Kaffee/Tee, serviert. Das Angebot ist bis Ende September täglich buchbar.

Info: www.stift-duernstein.at