Vier Wochen lang werden zahlreiche Orte des Waldviertels bespielt – mit künstlerischen Höhepunkten aus Theater und Tanz über Film, Performance und Musik bis zu einer Vielzahl an spannenden Workshops, die zum Mitmachen, Gestalten und Erleben von Kunst einladen.

NOEN

Das „Szene Waldviertel Festival“ öffnet am 14. Juni seine Tore mit einem großen Eröffnungstag im Campus Horn. Mit Programm auf drei Bühnen wird der Tag ein kulturelles Erlebnis für alle Altersgruppen. Und viele weitere Highlights folgen!

So ist die „Stadt der Kinder“ (15. und 16. Juni) aus Horn nicht mehr wegzudenken. Auf die Burg Raabs verführt Don Quijote mit Familienvorstellungen (19. bis 30. Juni). Einer der Festival-Höhepunkte ist auch „Rock am Schrott“ (12. bis 14. Juli) in Irnfritz. Mehr Informationen: www.szenewaldviertel.at