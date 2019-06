Wer am 14. Juli beim NÖN-1-Euro-Tag das Kennwort „NÖN“ angibt, kommt um nur 1 Euro pro Gast und Haus ins Karikaturmuseum Krems, in die Kunsthalle Krems, das Forum Frohner und die neue Landesgalerie Niederösterreich, von 10 bis 18 Uhr.

Im Karikaturmuseum locken „Wettlauf zum Mond! Die fantastische Welt der Science Fiction“ & „A echta Deix – unvergessen!“, in der Landesgalerie fünf Eröffnungsausstellungen, in der Kunsthalle „Ticket to the Moon“ und im Forum Frohner „Ich und Ichich“.