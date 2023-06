Feuerwehr startet in die Bewerbssaison

2022 feierte die Feuerwehr Leobersdorf ihr 160-jähriges Bestandsjubiläum. Darum stimmten die Mitglieder bereits 2019 dafür, die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2022 nach Leobersdorf zu holen. Aufgrund der Pandemie kam jedoch alles anders und der Austragungsort der 70. Landesfeuerwehrleistungsbewerbe wurde von Leobersdorf nach Tulln verlegt. Die Leobersdorfer Feuerwehr suchte 2021 erneut beim Landesfeuerwehrrat an und wurde mit der Durchführung des 71. Landesfeuerwehrleistungsbewerbs 2023 beauftragt.

Highlight der Bewerbe ist der Fire-Cup. Coronabedingt hat der Bewerb seit 2019 nicht mehr stattgefunden. In diesem Jahr haben die Bewerbsgruppen, die sich ursprünglich für den Fire-Cup 2020 qualifiziert haben, am 1. Juli um 18.30 Uhr die Chance auf den begehrten Pokal. Der Fire-Cup wird in Leobersdorf bereits zum 25. Mal ausgetragen. Mehr Infos dazu gibt es unter www.ff-leobersdorf.at/lflb.

Feuerwehrjugend: 49. Treffen in Winklarn

Festival-Feeling steht auch beim Feuerwehr-Nachwuchs beim 49. Landestreffen der Feuerwehrjugend in Winklarn wieder ins Haus. In der Amstettner Gemeinde schlägt die NÖ Feuerwehrjugend von 6. bis 9. Juli ihre Zelte auf. Die 15 Bewerbsgruppen, die bei den letzten FJLA-Bewerben in Bronze und Silber in Summe das beste Ergebnis erzielten, sowie die drei besten Gruppen des letzten Junior-Fire-Cups dürfen beim NÖ Junior-Fire-Cup am 8. Juli an den Start gehen.