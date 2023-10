Werbemonitor LIVE: WKNÖ lud zur NÖ-Fachkonferenz für Werbung

Mit einem abwechslungsreichen Programm bot das neue Eventformat einen umfassenden Blick auf die sich ständig wandelnde Welt des Marketings. Hinzu kam die Möglichkeit, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und sich inspirieren zu lassen.

Das neue Eventformat Werbemonitor LIVE startete zu Mittag mit einem lockeren Get-together, bei dem Teilnehmer die Möglichkeit hatten, sich zu vernetzen. Fachgruppenobmann Andreas Kirnberger eröffnete den Event mit einer inspirierenden Rede, um die Mitgliedsbetriebe auf die NÖ-Fachkonferenz für Werbung einzustimmen.

Zwei Speaker-Sessions

In der ersten Speaker-Session beleuchtete Agnes Jaglarz, marketing circus, in ihrem Vortrag aktuelle Social-Media-Trends mit zahlreichen Praxisbeispielen und Best-Practices und gab wissenswerte Einblicke für Werbefachleute. Wie Unternehmen Suchmaschinenoptimierung (SEO) in einer Zeit des technologischen Wandels und der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) effektiver nutzen können, zeigte Sebastian Prohaska, ithelps, in seinem Impuls. Isabella Ošaben, die Empowerfrau, enthüllte in ihrem Vortrag Geheimnisse für erfolgreiches Selbstmarketing und betonte die Bedeutung der persönlichen Marke im Marketing.

Herbert Sojak, Sachverständigenbüro für Marketing, präsentierte in der zweiten Speaker-Session Strategien für eine effektive Kundenakquise und lieferte wertvolle Einblicke in diesen Schlüsselaspekt des Marketings mit vielen einprägsamen Angel-Metaphern. Wie Unternehmen Steuern sparen können und teure Steuerfehler vermeiden, zeigte Jürgen Sykora von der Kanzlei Sykora. Max Niederschick, Niederschick, Wolfram & Partner, gab einen faszinierenden Einblick in die Welt und Entwicklung der Typografie und verloste am Ende eine Schriftlizenz. In Breakout-Sessions erhielten die Teilnehmer die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre tiefer in die Themen der Speaker einzutauchen und detaillierte Antworten zu erhalten.

Keynote

Der Höhepunkt des Events war die Keynote „AI in der Kreativbranche“ von Michael John, LOOP New Media – eine der erfolgreichsten österreichischen Digitalagenturen mit etwa 400 Mitarbeitern. John sprach über die Auswirkungen und Potenziale von KI in der Kreativbranche und ließ sich mit dem Live-Prompting in ChatGPT und Midjourney über die Schulter schauen.

Werbemonitor LIVE bot reichlich Gelegenheit zum Networking und die Teilnehmer konnten den Tag in geselliger Atmosphäre mit DJ-Sound ausklingen lassen. Fazit: Die NÖ-Fachkonferenz für Werbung war ein inspirierendes und informatives Erlebnis für alle Teilnehmer, die Einblicke in die neuesten Entwicklungen in der Werbe- und Marketingbranche gewinnen wollten.