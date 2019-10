Es sind viele verschiedene Rollen, die sich zu einem einzelnen Frauenleben zusammenfügen. Mutter, Partnerin, Geschäftsfrau, Ehrenamtliche, Versorgerin, Organisatorin, Pflegerin, Zuhörerin, … Die Liste ließe sich noch sehr lange fortsetzen und ist wohl keiner Frau, die mitten im Leben steht, fremd. Die Veranstaltungsreihe leichter.leben.inspiriert, die von der der Zeitschrift „Welt der Frauen“ gemeinsam mit dem Generationenreferat des Landes Niederösterreich und der Katholischen Frauenbewegung der Diözese St. Pölten organisiert wird, gibt genau dieser Vielfalt eine Bühne.

Auf dieser spricht an den vier Abenden, moderiert von „Welt der Frauen“-Chefredakteurin Christine Haiden, Niederösterreichs Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über Kraftquellen und Inspiration von Frauen. Anna Rosenberger, Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung St. Pölten, gibt aus dem spirituellen Bereich Impulse und Anregungen dafür, wie mehr Leichtigkeit ins Leben kommen kann.

Handfeste Informationen steuern Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu leichter.leben.inspiriert bei. So gibt es bei der Auftaktveranstaltung in Altlengbach am 31.10.2019 fachliche Inputs von Anna Maria Dieplinger, Expertin für Frauengesundheit und Gendermedizin sowie von Alexandra Meixner, Gynäkologin, Sexualberaterin, Ultra-Triathletin und Kabarettistin.

Musikalisch umrahmt werden die vier Veranstaltungen in Altlengbach, Oed-Oheling, Wiener Neustadt und Zwettl von den Niederösterreichischen Gruppen „Quetschwork Family“ bzw. „Frauenkompott“. Eine Veranstaltungsreihe, die Information, Inspiration, Unterhaltung und den Austausch untereinander vereint. Eben alles, was ein leichtes, inspiriertes Leben braucht.

Die Veranstaltung:

leichter.leben.inspiriert

31. Oktober Altlengbach, Lengbachhof

16. Jänner 2020 Oed-Oehling, Sturmsaal

19. Februar 2020 Wiener Neustadt, HAK

25. März 2020 Zwettl, Stift

Beginn jeweils: 18:30 Uhr, Einlass um 18:00 Uhr

Podiumsgespräche, Fachvorträge, Impulse, anschließend gemütlicher Ausklang mit Imbiss und Getränken

Ende: cirka 20:30 Uhr

Die Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung (bis 1 Tag vor der Veranstaltung möglich) unbedingt erforderlich:

www.welt-der-frauen.at/veranstaltungen