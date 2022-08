St. Pölten wird FF-Hauptstadt

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Am letzten Augustwochenende werden tausende Bewerber und Fans im Sportzentrum NÖ erwartet und verwandeln St. Pölten zur Feuerwehrhauptstadt Österreichs. Rund 3.000 Feuerwehrmitglieder aus dem In- und Ausland kämpfen um den Titel der schnellsten Bewerbsgruppe Österreichs. Neben den Bewerben ist auch ein abwechslungsreiches Programm wie eine Leistungsschau, Festbetrieb und mehr geplant.

Los geht es am Freitag mit der Anreise und Anmeldung der Bewerbsgruppen. Am Abend sorgen die Dirndl Rocker für Stimmung. Am Samstag ist Bewerbstag. Highlight des Tages ist der NV Bundes Fire Cup, der erstmalig in der Geschichte der Bewerbe stattfinden wird. Nachdem DJ Ötzi in der NV Arena für Stimmung sorgen wird, treten dann die Besten der Besten im direkten Wettkampf gegeneinander an. Am Abend sorgen die jungen Zillertaler für Stimmung. Am Sonntag findet die Schlussfeier statt.

Info: www.bflb2022.at