Am 28. Oktober: Als NÖN Leser gratis in die Schallaburg!

Die Ausstellung „Reiternomaden in Europa. Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn“ beleuchtet die nomadische Lebensweise unter einem anderen Blickwinkel und ermöglich so eine Sichtweise fernab klassischer Stereotype.

Unter Einfluss der Reiternomaden

Wer waren die Völker, die das Karpatenbecken, den Unteren Donauraum, aber auch den Osten des heutigen Österreichs über viele Jahrhunderte hinweg geprägt haben? Was bewog sie dazu, aufzubrechen und nach Westen zu wandern? Und warum konnten manche von ihnen bleibende Reiche schaffen, während andere fast spurlos wieder verschwanden?

Foto: Martn Stark

Mitteleuropa wurde kontinuierlich von reiternomadischen Kulturen geprägt, die ihre Heimat im eurasiatischen Steppenraum hatten. Sie sind ein wichtiger und unterschätzter Puzzlestein in der Entstehung Europas. Auch in Niederösterreich begegnet sich vor 2000 Jahren verschiedene Völker und hinterließen ihre Spuren.

Gesamterlebnis Schallaburg

Neben der spannenden Ausstellung erwartet Sie die Schallaburg auch heuer mit all ihren Facetten: Entspannen Sie in unserem wunderschönen Schlossgarten oder lassen Sie sich in unserem Restaurant verwöhnen. Das einmalige Zusammenspiel von Ausstellung, Burg und Garten dient jedem Kopf als Inspirationsquelle und zur Erholung für Geist und Seele.

Programm für die ganze Familie

Familienausflug auf die Schallaburg heißt, in entspannter Atmosphäre gemeinsam Zeit zu verbringen. Das Angebot reicht vom 35 Meter langen Kletter-Drachen, der zum Rutschen, Spielen und Klettern einlädt über den gemeinsamen Familienrundgang bis zum Bogenschießen.

Darüber hinaus gibt es im Zusammenhang mit der Ausstellung ein spannendes Rätsel zu lösen – gemeinsam suchen Sie das verschwundene Schwert! Das Schwert des Hunnenkönigs Attila ist bei einer Ausgrabung spurlos verschwunden. Um es vor Diebstahl zu schützen, soll es Archäologin Vera auf der Schallaburg versteckt haben. Vielleicht können Sie das Schwert wiederfinden!

Escape-Room „Unter Verdacht! – Die Akte Losenstein“

Nach dem Erfolg des letztjährigen Escape Rooms gilt es auch heuer wieder ein spannendes, historisches Rätsel zu lösen! Diesmal steht die Schallaburg selbst im Mittelpunkt des Rätsels. Die knifflige Aufgabe lautet: Wie hat Hans Wilhelm von Losenstein Mitte des 16. Jahrhunderts das Bauprojekt Schallaburg finanziert? Ging da alles mit rechten Dingen zu? Und stimmt es, dass seine Tochter als Strafe Gottes mit einem Hundegesicht geboren wurde und im Verlies der Schallaburg ihr Dasein fristet?

Lust auf Wandern?

Dann haben wir einen guten Tipp für Sie, denn die Schallaburg ist ein Ausgangspunkt für Spaziergänge und Wanderungen. Drei Rundwanderwege erschließen die unmittelbare Umgebung. Das Angebot reicht vom gemütlichen Spazierweg bis zu einer eineinhalbstündigen Tour. Sportbegeisterten schlagen wir vor, den Weg zur Schallaburg zu Fuß vor. Von den Bahnhöfen Loosdorf und Weg gehen zwei Routen weg, die das Wanderherz höherschlagen lassen.