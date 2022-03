Kammermusik und Literatur in Langenlois

Die Loisiarte 2022 stellt in der Loisium Weinwelt in Langenlois mit Brett Dean einen der interessantesten Komponisten der Gegenwart ins Zentrum. Dabei wird er auch bei der Aufführung seiner Werke mitwirken. Inspiriert von der Musik Deans wird diesmal mit Texten von Bruce Chatwin und Bill Bryson auch Literatur aus und über Australien in die Programme mit aufgenommen. Michael Köhlmeier liest aus seinem neuen Roman „Matou“. Ergänzt werden die vier Konzertprogramme mit Werken von Brahms, Canetti, Mozart, Reger und Schumann.

Anmeldung zum Newsletter

Ein Höhepunkt wird wieder der Auftritt des Arnold Schoenberg Chors sein und mit Matthias Bartolomey, Björn Lehmann, Hartmut Rohde, Matthias Schorn und Raika Yamakage werden einige Künstler erstmals dabei sein. Eine Ausstellung bildender Kunst wird von der Tiroler Künstlerin Margaritha Wanitschek gestaltet.

Zudem wurde auch wieder „Die Zauberflöte für Kinder“ ins Programm aufgenommen. Infos und Karten: www.loisiarte.at