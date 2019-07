Die wellenklænge wurden 1997 mit dem Anspruch ins Leben gerufen, die Kunst aus dem Lärm der Großstädte in die Natur zu bringen, wo sie konzentriert und ohne Ablenkung genossen und erlebt werden kann. Der Lunzer See gibt eine unübertreffliche Naturkulisse für ein Festival ab, das sich die Freiheit nimmt, im kleinen Rahmen Experimente zu ermöglichen und neue Wege in der Performance zu suchen. Im Jahr 2017 konnten sich die Veranstalter*innen des Festivals nicht nur über 3350 Besucher freuen, sondern auch über den Österreichischen Kunstpreis in der Kategorie Kulturinitiativen, der dem wellenklænge-Festival aufgrund der seit Jahren geschaffenen, einzigartigen Symbiosen

zwischen zeitgenössischer Kunst und Naturlandschaft verliehen worden ist.