Richtig gehört - gemeinsam mit dem Niederösterreichischen Leichtathletikverband bringt SPORT.LAND.Niederösterreich mit dem Projekt „Athletic Girls“ eine der vielseitigsten Sportarten in Niederösterreichs Turnsäle – die Leichtathletik.

2018 wurde das Pilotprojekt in St. Pölten gestartet, nun können sich Schulen aus ganz Niederösterreich (7./8. Schulstufe) für ein Profi-Training mit Top-Athletinnen der Leichtathletik bewerben. Die Anmeldung erfolgt auf www.athleticgirls.at.

Bei diesem Projekt finden im Rahmen des regulären Sportunterrichts leichtathletikspezifische Bewegungseinheiten unter fachkundiger Betreuung für Schülerinnen statt. Spielerisch werden die Leichtathletiktechniken in den Bewegungsgrundformen Laufen, Springen und Werfen vermittelt.

Unter dem Motto „Girls only“ bringt die aktive Doppelstunde Abwechslung und Spaß in den Turnunterricht und lässt die Mädchen einen Einblick in das Leben und das Training einer professionellen Leichtathletin gewinnen. Für alle begeisterten Schülerinnen gibt es zusätzlich eine kostenlose Jahresmitgliedschaft in einem niederösterreichischen Leichtathletikverein ihrer Wahl.