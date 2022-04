Unvergessliche Erlebnisse bei der NÖ Landesausstellung

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Veranstaltungen im Rahmen der NÖ Landesaustellung im Mai:

7. Mai: e-Mobilitätstag im Schlosspark Marchegg

Bei der Veranstaltung der Klima- und Energie-Modellregion Marchfeld werden eFahrzeuge, eNutzfahrzeuge,

eFahrräder und innovative Projekte zu sehen und zu testen sein. Speziell für Kinder wird es einen Laufrad- und

Rollerparcours geben wo Motorik, Geschicklichkeit und Koordination in spielerischer Form erlernt und erprobt

werden kann. Besonderes Highlight der Veranstaltung ist das erste Marchfelder VeloConcert mit Live Musik.

8. Mai: NÖN Muttertag im Schloss Marchegg

Für alle Mütter wartet am Muttertag eine besondere Überraschung: einfach Kupon in der NÖN ausschneiden oder auf NÖN.at/aktionen downloaden und am 8. Mai beim NÖN-Stand im Eingangsbereich der NÖ Landesausstellung gegen eine Eintrittskarte tauschen. Dazu gibt es für jede Mutter ein Überraschungsgeschenk

21. & 22.Mai: Regionsfest im Schlosspark Marchegg

Großes Fest der Region Marchfeld mit musikalischen Grüßen aus den Marchfeld Gemeinden, Festmesse, Frühschoppen, Familienprogramm und Naturvermittlungen. Weitere Highlights sind ein Gastspiel Marchfelder Chöre, sowie ein Konzert der Big Band der Polizeimusik Niederösterreich und eine Wehrhistorische Präsentation mit Traditions-Regimentskapelle. Für unterhaltsame Moderation sorgt Lydia Prenner-Kasper.

28. & 29. Mai: Spargelfest in Deutsch-Wagram

ORF NÖ Radio 4/4 zu Gast beim Spargelfest in Deutsch Wagram mit viel Musik und kulinarischen Schmankerln rund um den Spargel! Konzerte von Francine Jordi, Maibritt, Norbert Oberhauser und Wolfgang Lindner Band