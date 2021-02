Ein stimmungsvolles Foto am Kremser Hafen fing Petra Mayer aus Krems mit ihrer Kamera ein. Mit ihrem Bild, das sie beim Fotowettbewerb „Meine Wachau“, den die NÖN gemeinsam mit der Landesgalerie Niederösterreich und den Welterbegemeinden Wachau veranstaltete, eingesendet hat, konnte sie nun den ersten Preis gewinnen. Eine hochkarätige Jury wählte das Bild als eines von zehn aus, die NÖN-Community konnte in weiterer Folge online abstimmen, ihr Bild bekam die meisten Klicks. Knapp 40 Prozent der Stimmen hat sie bekommen.

Als Gewinn verbringt Petra Mayer mit einer Begleitperson eine Nacht in der Wellness-Suite beim Kirchenwirt in Weißenkirchen. Der Preis wurde ihr nun übergeben. Außerdem wird das Gewinnerfoto in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems zur Schau gestellt.