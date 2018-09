Messe, Sport und Show gehen traditionell am ersten Oktober Wochenende in Wr. Neustadt eine Symbiose ein, aus der ein Event der Extraklasse mit über 30.000 Besuchern entstanden ist. Das Zusammentreffen von vielversprechenden Nachwuchshoffnungen mit nationalen und internationalen Top-Stars sorgt beim traditionsreichen Springturnier in Wiener Neustadt jedes Jahr für Hochspannung.

Volle Tribünen garantieren darüber hinaus den einzigartigen Flair dieses traditionellen Sprintsportevents, das von Familie Rösch und dem engagierten Team des RC Bad Fischau-Brunn bereits zum 21. Mal mit viel Herz organisiert wird. Um dem internationalen Nachwuchs den gebührenden Stellenwert zu geben, wird erstmals eine Vorrunde des EY-CUP - „European Youngster Cup“ für internationale Reiter unter 25 Jahren in der Arena Nova zu Gast sein. Die traditionelle VAMED Pony Tour sowie die NÖN Führzügelklasse powered by EQUIVA für die Allerkleinsten unter den Pferdesportlerinnen lassen auch diesmal nicht nur Kinderherzen höher schlagen.

Insgesamt warten mehr als 90.000 Euro Preisgeld und 2 Weltranglistenspringprüfungen auf die Reiterinnen und Reiter, die aus 15 Nationen mit über 250 Pferden erwartet werden. Das Highlight des Turniers sowie den krönenden, sportlichen Abschluss bildet traditionell am Sonntagnachmittag der mit 25.000 Euro dotierte Große Preis vom Sportland Niederösterreich. Nur die besten 40 Reiter des Turnieres sind in dieser 1,45 m hohen Springprüfung startberechtigt.

