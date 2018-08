Messe Tulln/Gregor Semrad

Mit über 200.000 Blumen wird eine ganze Halle in ein Meer aus Farben, Formen und Düften verwandelt. Lebenswerke von den verschiedensten Künstlern wie „Friedensreich Hundertwasser“, „Claude Monet“, „Egon Schiele“ oder „Leonardo da Vinci“ werden in der Kunstgalerie aus üppigen und farbenprächtigen Blumenarrangements dargestellt.

NÖN-Stargäste auf der Wohntraumbühne

Die NÖN-Stargäste LoveLights (am Freitag) sowie Glitzerschlagersänger Chris Bertl (am Samstag) gehören zum umfangreichen Programm auf der Wohntraumbühne Niederösterreich in Halle 6. Das ganze Programm findet ihr hier:

