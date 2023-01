Mit Testabo zum Urlaub am See

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Daniela Koubek hat drei Wochen lang die NÖN getestet – und den Hauptpreis des Monats November abgestaubt! Die Stockerauerin freut sich riesig darüber und wird mit einer Freundin drei Nächte in der See-Villa Millstatt verbringen. Christoph Reiterer, Wein viertel-Chef der NÖN, und Karin Widhalm, Redaktionsleiterin-Stellvertreterin in Korneuburg, übergaben ihr im Korneuburger NÖN-Newsroom mit großer Freude den Gutschein für drei Nächte inklusive Halbpension.

Das Schlosshotel See-Villa liegt direkt am Millstätter See in Kärnten und verbindet die Eleganz der Vergangenheit mit dem Luxus der Gegenwart. Das traditionsreiche Vier-Sterne- Hotel besticht mit historisch ausgestatteten Zimmern und zahlreichen sportlichen Aktivitäten. Die Gäste können sich im Falstaff-ausgezeichneten Restaurant kulinarisch verwöhnen lassen.

Zusätzlich zum Hauptpreis dürfen sich einige NÖN-Testleserinnen und -leser über Sonderpreise freuen (siehe Infobox unten). Maria Blum aus Warth gewann ein Schipper- Malen-nach-Zahlen-Bild und Hans Georg Berwein aus Arbes thal darf sich über zwei Tickets für ein Bestmanagement-Event freuen. Beide sind bereits bestehende NÖN-Abonnenten und haben automatisch an dem Gewinnspiel teilgenommen. Erika Zuser aus Herzogenburg gewann Klang.Spiel-Genussgutscheine und Christian Schweitzer aus Unternalb einen Arido-Einkaufsgutschein. Monika Steininger aus Klosterneuburg darf sich über einen Adventkranz und Monika Baumgartner aus Herzogenburg über ein Kerzengesteck freuen.

Wir gratulieren!