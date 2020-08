Die 38. Auflage der WISA im VAZ St. Pölten steigt heuer im Herbst, Corona machte eine Verschiebung notwendig. Die Messe geht von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. September, täglich von 9 bis 18 Uhr über die Bühne. An die 250 Aussteller werden auf einer Hallenfläche von 12.000 m² kompetente und fachkundige Beratung bieten. „Messen sind Business-Plattformen und absolut essenziell, um die Wirtschaft nach der Corona-Krise zügig und nachhaltig wieder in Gang zu bringen“, ist Veranstalter Frank Drechsler überzeugt. Das Thema „Bauen & Wohnen“ steht einmal mehr im Mittelpunkt, zusätzlich gibt es noch ein paar andere besondere Schwerpunkte: E-Mobilität zum Beispiel, oder die „Wunderwelt Direktvertrieb“.

Auch die NÖN ist wieder als Partner mit dabei und sorgt für ein umfangreiches Bühnenprogramm: So tritt etwa Nataly Fechter am Samstag, 26. September, auf der NÖN-Bühne in Halle 2 auf. Täglich um 11.30 Uhr gibt es Schaukochen mit Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer und ein sportliches Programm von Sem Teo Fitness. Außerdem gibt es an allen drei Tagen die Rubbellos-Show der Österreichischen Lotterien und die Chance, eine Urlaubsbox zu gewinnen.

Wir verlosen Karten!

Zudem verlost die NÖN Eintrittskarten: Einsendungen mit dem Kennwort „WISA“ bis 6. September per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.

Und für AboClub-Mitglieder gibt es vergünstigte Eintrittskarten. Ermäßigungskupon unter www.noen.at/aboclub downloaden.