Marillenknödel, Marilleneis, Marillenkuchen, Marillenbowle, Marillenpalatschinken – unzählige Marillenkreationen warten auf die Gäste. Und natürlich einmal täglich der Anschnitt des 25 Meter langen Marillenkuchens.

Die Kremser Altstadt wird dabei zur Bühne für Künstler, eine Trachtenmodenschau und allerlei Kunsthandwerk. Eröffnung ist am Freitag, 12. Juli um 11 Uhr. Am Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli, gibt es dann noch Frühschoppen und täglich Fiakerfahrten am Südtiroler Platz.

Auch die NÖN ist mit einem Stand beim Marillenfest dabei. Kommt vorbei und macht mit beim NÖN-Gewinnspiel!

Info: www.alles-marille.at