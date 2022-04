Freude über Thermenurlaub ist groß

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Erich Praher hat sich entschieden, die NÖN drei Wochen lang gratis zu testen. Diese Entscheidung war gleich doppelt richtig: Denn so bekommt er nicht nur Woche für Woche interessanten Lesestoff aus seiner Heimatgemeinde Böheimkirchen und aus dem ganzen Land, sondern hat auch den März-Hauptpreis abgestaubt. Mit dem Probe-Abo hat er gleichzeitig am großen NÖN-Gewinnspiel teilgenommen und einen Gutschein für einen Urlaub in der St. Martins Therme & Lodge am Rande des Nationalparks Seewinkel im Burgenland gewonnen. Zugleich wurden neun Sonderpreise verlost.

Die Freude über den Hauptpreis, der Praher von NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger und NÖN-Produktionsleiter Georg Schröder übergeben wurde, war groß. „Ich habe noch nie etwas gewonnen“, sagt der Böheimkirchner. Seine Mutter hatte die NÖN an die 30 Jahre abonniert. Er holte sich die NÖN bisher immer aus der Trafik, jetzt hat ihm das Probe-Abo Glück gebracht.

Praher ist seit vielen Jahren im Bezirk St. Pölten unterwegs: „Da muss man natürlich wissen, was passiert“, begründet er, warum er gerne die St. Pöltner NÖN liest. Besonderes Augenmerk legt er auf den Sportteil, weil er selbst lange im Fußball aktiv war.

Die Chance, weitere tolle Preise zu gewinnen, haben in den nächsten Monaten all jene, die ein Probe-Abo oder ein NÖN-Abo abschließen. „Natürlich nehmen auch bestehende Abonnenten am Gewinnspiel teil“, ergänzt NÖN-Marketingleiter Robert Richter.