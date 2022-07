NÖN-Aboaktion: Gewinner freuen sich auf Erholung im Zillertal

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Ein unvergesslicher Skitag am Hintertuxer Gletscher, eine Wanderung über die Almen des Tuxertales oder einfach nur mal Abschalten – all das und vieles mehr ist bei einem Urlaub im Hotel Tirolerhof in Tux möglich. Franz Kopf aus Hausbrunn im Bezirk Mistlebach kann sich nun überlegen, was er während seines Aufenthaltes im schönen Tirol unternimmt. Denn er hat bei der großen NÖN-Aboaktion mitgemacht und den Juni-Hauptpreis, drei Nächte für zwei Personen inklusive Halbpension im Tirolerhof, gewonnen. Den Urlaub wird er mit seiner Frau Elfriede antreten. Die beiden überlegen sogar, ob sie ihren Aufenthalt um ein paar Tage verlängern.

Kopf hat im Zuge eines Besuches der Landesausstellung in Marchegg bei der Testleseraktion mitgemacht und auch eine gratis Eintrittskarte für die Schau bekommen. Seither ist der Hausbrunner begeisterter NÖN-Mistelbach-Leser und er wird, sobald das Probe-Gratis-Abo ausgelaufen ist, die NÖN abonnieren: „Einfach weil die Zeitung interessant ist, über das Geschehen unmittelbar vor Ort informiert und weil es immer sehr interessante Beilagen gibt, in denen man viel über das Land und das Geschehen in Niederösterreich erfährt“.

Neben dem Hauptpreis wurden im Juni auch neun weitere Sonderpreise verlost.

Die nächste Chance auf tolle Preise haben im Juli all jene, die die NÖN testen oder ein NÖN-Abo abschließen. Natürlich nehmen auch bestehende Abonnenten am Gewinnspiel teil.