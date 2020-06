127 Musikschulen und 78 Kreativakademien bieten in Niederösterreich ein vielfältiges, hochqualitatives musikalisches und künstlerisches Angebot für den kreativen Nachwuchs. Die Palette reicht von elementarer Musikpädagogik über Instrumentalunterricht und Musizieren in Ensembles und Orchestern bis hin zu kreativen Fächern wie Tanz, Malen und Schauspielen und wird von über 2400 engagierten Lehrenden an interessierte Kinder und Jugendliche vermittelt.

Die Beschäftigung mit Musik und Kunst hat viele Vorteile: Sie unterstützt die sensitive Entwicklung, stärkt Empathie, das Selbstwertgefühl und fördert Kreativität. Gemeinsame Erlebnisse im Chor, der Blasmusik, in Orchestern, Tanz- und Theatergruppen bieten nicht nur Spielfreude fürs Leben, sondern bereichern auch nachhaltig das Kulturleben in Niederösterreich. Wer sich die Spielfreude ins Leben holen möchte, meldet sich am besten jetzt in der Musikschule oder Kreativakademie an. Infos gibt es unter mkmnoe.at oder direkt bei der regionalen Musikschule.