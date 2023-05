Buntes Programm auf der Donaubühne Tulln

Viel Platz und feine Musik – das bietet „Die Bühne am Ende des Tunnels“ 2023 – ein Slogan, der augenzwinkernd in den schwierigen Pandemiejahren entstand, aber die Bedeutung von gemeinsamem Kulturgenuss als Seelennahrung verdeutlicht. Auch heuer wartet die Donaubühne Tulln mit Highlights aus der internationalen und der heimischen Musik-Szene auf: So konnte eines der letzten Konzerte von Martin Grubinger & Friends „ergattert“ werden, das im Begriff ist, ausvekauft zu sein. Zurecht Legendäres darf man sich von Wolfgang Ambros & der No. 1 vom Wienerwald erwarten und Superstar Goran Bregović & Wedding and Funeral Band ist international absoluter Kult.

Klassischen Highclass-Genuss gibt's mit Andreas Schager, Thomas Hampson und Lidia Baich bei „Götterklang trifft Donaugold“. Las Vegas Stars Thommy Ten & Amélie Van Tass feiern ihren Tourabschluss magisch auf der Donaubühne Tulln. Zusätzlich umfasst das gesamte Programm der Donaubühne Tulln auch viele Veranstaltungen bei freiem Eintritt, etwa Amadeus Award Gewinner Voodoo Jürgens und Die Ansa Panier, Katharina Straßer & Band, Luke Andrews Band und mehr.

Mehr Infos und Tickets: www.donaubuehne.at

Programm

15. Juni: Alex Kristan „50 Shades of Schmäh“

17. Juni: Gery Seidl „beziehungsweise“

4. Juli: Michael Mittermeier „#13“

22. Juli: Martin Grubinger & Friends „Abschiedskonzert“

10. August: Martina Schwarzmann „Ganz einfach“

12. August: Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald „Best Of“

18. August: Viktor Gernot „Schiefliegen“26.August: Goran Bregovic & Wedding & Funeral Band „Three Letters from Sarajevo“

31. August: Andreas Schager, Thomas Hampson und Lidia Baich „Götterklang trifft Donaugold“

1. September: Thommy Ten & Amélie van Tass „Zweifach zauberhaft“ (Dernière)