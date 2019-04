Vergangenen Samstag präsentierten sich im MONDI-HOLIDAY Seeblickhotel Grundlsee die Bewerberinnen zur Vorauswahl für die Kür zur Narzissenkönigin. Hier wählte eine Jury aus Medienpartnern und Vertretern des Narzissenfestvereins jene zehn Kandidatinnen aus, die am 25. Mai im Kur- und Congresshaus Bad Aussee zur Wahl der Narzissenhoheiten antreten.

Vertreter der Medienpartner und des Narzissenfestvereins hatten die schwierige Aufgabe, zehn Anwärterinnen zu nominieren, die bei der Wahl zur Narzissenhoheit antreten“, berichtet Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins. Für die Kür der Narzissenhoheiten stehen nun folgende junge Damen zur Wahl: Ulrike Aigner (22 Jahre, St. Georgen im Attergau, Oberösterreich), Ines Borth (20 Jahre, Wien), Marlene Egger (22 Jahre, Stainach-Pürgg, Steiermark), Veronika Giselbrecht (24 Jahre, Mitterberg-St. Martin, Steiermark), Ulrike Gräfner (21 Jahre, Gschwandt, Oberösterreich), Sabrina Kranabitl (24 Jahre, Bad Aussee, Steiermark), Melanie Lettner (26 Jahre, Salzburg), Verena Loderbauer (18 Jahre, Gmunden, Oberösterreich), Angelika Moisl (21 Jahre, Abtenau, Salzburg) und Lisa Marie Schmid (24 Jahre, Ebenau, Salzburg).

Erlebnisreiche Regentschaft

Mit der Wahl und feierlichen Krönung der Narzissenkönigin und ihrer beiden Prinzessinnen am 25. Mai 2019 im Kur- und Congresshaus Bad Aussee erfolgt der Auftakt zum 60. Narzissenfest. Traditioneller Höhepunkt ist der Festsonntag am 2. Juni. An diesem Tag beginnt ab 8 Uhr der Stadtkorso im Stadtzentrum von Bad Aussee. Ab 14.30 Uhr schaukeln die fantasievollen Blumenkunstwerke über den Grundlsee.

Neues Narzissenfestdirndl mit kräftigen Farben

Das Dirndl ist ein klassisches Ausseer Dirndl mit kräftigeren Farben. Die handbedruckte Schürze hat eine attraktive Bordüre, der Trachtenspenzer ist schwarz und die schwarzen Raulederpumps ziert eine Schnalle. Weiters gibt es für die Hoheiten einen bestickten Trachtenbeutel, wertvollen Trachtenschmuck und ein handbedrucktes Seidentuch. Die Ausstattung hat einen Gesamtwert von 2.500 Euro.



