Die 24-jährige Innenarchitektin aus Bad Aussee/Steiermark ging am Ende des Abends unter den zehn Finalistinnen als Siegerin hervor. Die Krönung erfolgte durch Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und den Bad Ausseer Bürgermeister Franz Frosch. Ab sofort regieren die Narzissenkönigin und ihre Prinzessinnen eines der größten Blumenfeste im deutschsprachigen Raum. Das Ausseerland-Salzkammergut steht von 30. Mai bis 2. Juni ganz im Zeichen von Tracht, Tanz und Musik. Abschließende Höhepunkte sind am 2. Juni 2019 der Stadtkorso in Bad Aussee und der Bootskorso am Grundlsee.

Mit der feierlichen Krönung der Narzissenkönigin und ihrer beiden Prinzessinnen erfolgte am Samstag, 25. Mai 2019, der Auftakt zum 60. Narzissenfest. Beim großen Wahlfinale im ausverkauften Kur- & Congresshaus Bad Aussee ging die begehrte Narzissenkrone an Sabrina Kranabitl aus Bad Aussee/Steiermark. Die 24-jährige Innenarchitektin ist überglücklich: „Ich habe so lange auf diesen Moment hingearbeitet. Jetzt bin ich sprachlos.“ Gemeinsam mit ihren Prinzessinnen Romana Moser (20) aus Fuschl am See/Salzburg und Veronika Giselbrecht (24) aus Mitterberg-St. Martin/Steiermark freut sich die frischgebackene Königin auf die kommenden Aufgaben und auf ein spannendes Jahr der Regentschaft. Die Narzissenhoheiten repräsentieren das Ausseerland-Salzkammergut ein Jahr lang in ganz Österreich und darüber hinaus. Prinzessin Veronika ist Marketing-Assistentin und überzeugte mit ihrer besonnenen Art. Die Studentin und frischgekürte Prinzessin Romana erfreute mit viel Humor die Zuschauer.

Tracht, Tanz und Musik

Beim Narzissenfest wird im gesamten Ausseerland-Salzkammergut gefeiert. Der Veranstaltungsreigen reicht vom Oldtimer-Treffen über Volksmusikabende, Wanderungen durch Narzissenwiesen, den Spezialitäten- und Handwerksmarkt und der Mode Show – die besondere Präsentation der heimischen Handwerksbetriebe bis zur beliebten Narzissennacht. Besondere Anziehungskräfte haben am Donnerstag, 30. Mai 2019, der volksmusikalische Eröffnungsabend mit Franz Posch und den Narzissenhoheiten sowie am 31. Mai 2019 der Maitanz der Kinder. Beide Veranstaltungen stehen im Kur- und Congresshaus Bad Aussee auf dem Programm.

Festsonntag als Höhepunkt

Höhepunkt des Veranstaltungsreigens ist der Festsonntag am 2. Juni. Ab 8 Uhr werden beim Stadtkorso die Blütenfiguren an verschiedenen Plätzen im Stadtzentrum von Bad Aussee ausgestellt. Die Gäste haben viel Zeit, in Ruhe die Figuren zu bewundern und zu fotografieren. Gleichzeitig können sie die historische Kurstadt erkunden und begleitet von Volksmusik, Brauchtumsständen und Handwerkskunst durch das geschmückte Stadtzentrum schlendern. Ab 14.30 Uhr findet am Grundlsee der traditionelle Bootskorso statt. Shuttlebusse bringen die Gäste kostenlos und bequem von den Parkplätzen zu den Veranstaltungen.