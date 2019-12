Das Austria Center Vienna verwandelt sich am 11. Jänner in einen blau-gelben Ballsaal, wenn der NÖ Bauernbundball eine Brücke zwischen Stadt und Land schlägt. 20.000 Quadratmeter an Tanzfläche, Sälen, Lounges und Bars werden zur Verfügung stehen. Den Einzug der 60 Landjugend-Tanzpaare sowie der Produktköniginnen werden Fahnenträger aus landwirtschaftlichen Fachschulen begleiten. Regionale Köstlichkeiten, Wettbewerbe, gute Musik, kühle Getränke und jede Menge Überraschungen warten auf die Besucher.

Karten gibt es an der Abendkasse um 40 Euro, im Vorverkauf um 35 Euro und ermäßigt um 20 Euro.

Bestellungen: karten@akademikergruppe.at oder 02742/9020-2210

www.akademikergruppe.at