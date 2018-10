Drei Monate lang wurde im Zuge der „NÖ-Challenge“ gelaufen, gewandert und mit dem Rad gefahren. Gesucht wurde von Sportland NÖ, Runtastic und den NÖ-Gemeindevertreterverbänden die aktivste Gemeinde Niederösterreichs. Am 30. September war es dann so weit und es zeigte sich, wo man sich am meisten bewegte.

Das Ergebnis: „Insgesamt wurden rund 8,6 Millionen aktive Minuten und 116.000 Einzelaktivitäten absolviert“, ist Sportlandesrätin Petra Bohuslav begeistert.

Ganz vorne sind – je nach Gemeindegröße – Weissenbach an der Triesting, Atzenbrugg, Schrems und Vösendorf sowie Bad Vöslau.

Außergewöhnliches erreichten alle gemeinsam, vor allem aber auch die Einzelsportler. Wie Ludwig Hofer. Er sammelte in Yspertal 47.000 Minuten. Jeden Tag ist er drei Stunden in die Arbeit gegangen und drei Stunden wieder zurück. Durch die NÖ-Challenges 2017 und 2018 hat er 28 Kilo abgenommen.

Auf Platz 2 befindet sich Susanne Rath mit 42.000 Minuten, ebenfalls in Yspertal. Die Vorjahressiegerin ist Nordic Walkerin. Platz drei holte sich Radfahrer Georg Prinz aus Groß Schönau mit 30.000 Minuten.