Noch bis 30. September kann jeder im Zuge der NÖ-Challenge von Sportland NÖ, Runtastic und den NÖ-Gemeindevertreterverbänden für seine Gemeinde aktive Minuten sammeln.

Mehr als drei Millionen Minuten sind es zur Halbzeit bereits. In den Kategorien an der Spitze sind derzeit Weissenbach/Triesting und Oberwaltersdorf, Vösendorf und Bad Vöslau. Sportlandesrätin Petra Bohuslav: „Ich bin schon gespannt, welche schließlich die aktivsten Gemeinden Niederösterreichs sein werden.“ Wer mitmachen will: Runtastic-App aufs Smartphone laden, auf www.noechallenge.at anmelden und Sport treiben.