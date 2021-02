Laufen, radeln, inlineskaten – Hauptsache Bewegung ist die Devise. Denn von 1. März bis 31. Mai sucht SPORT.LAND.Niederösterreich in Kooperation mit spusu, der Wirtschaftskammer NÖ und ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes, wieder die aktivsten Firmen in Niederösterreich. „Wir wollen alle berufstätigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher dazu motivieren, regelmäßige Bewegung in ihrem Arbeitsalltag zu verankern und gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aktiv zu sein. Ein hohes Maß an körperlicher Aktivität und Bewegung in der Natur ist gerade in Zeiten der Corona-Pandemie umso wichtiger“, so Sportlandesrat Jochen Danninger. Heuer kommt dafür die „spusu Sport App“ zum Einsatz, die eigens dafür entwickelt wurde. Jede aktive Minute wird von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Firma gebucht. Auch der aktuelle Stand des Wettbewerbs kann mit der App abgefragt werden.

Abgerechnet wird am 31. Mai. Danach werden die drei aktivsten Firmen in den fünf Kategorien „EPU“, „1 bis 9 Mitarbeiter“, „10 bis 49 Mitarbeiter“, „50 bis 249 Mitarbeiter“ und „250+ Mitarbeiter“ mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten ausgezeichnet.

www.noefirmenchallenge.at