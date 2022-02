Aktivste Firmen gesucht!

Laufen, radeln, inlineskaten – Hauptsache Bewegung ist die Devise. Denn von 1. März bis 31. Mai sucht SPORT.LAND. Niederösterreich in Kooperation mit spusu, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, wieder die aktivsten Firmen in Niederösterreich. „Die spusu NÖ-Firmenchallenge soll den Ehrgeiz wecken, den Zusammenhalt stärken und die Bewegung in Niederösterreichs Unternehmen fördern“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

Wie bereits im letzten Jahr kommt auch heuer die „spusu Sport“-App zum Einsatz, die eigens dafür entwickelt wurde. Heuer gibt es auch eine zusätzliche Funktion: Neben dem Langlauf als weitere Sportart wurde auch ein Pause-Button integriert. Für individuelle Teilerfolge erhält man künftig diverse Auszeichnungen. Jede aktive Minute wird anschließend von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Firma gebucht.

Abgerechnet wird am 31. Mai. Danach werden die drei aktivsten Firmen in den fünf Kategorien „EPU“, „1 bis 9 Mitarbeiter“, „10 bis 49 Mitarbeiter“, „50 bis 249 Mitarbeiter“ und „250+ Mitarbeiter“ mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten ausgezeichnet.