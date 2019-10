„Die Niederösterreicher sind stets bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich in den Dienst des Nächsten zu stellen. Mein großer Dank gilt an dieser Stelle den vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die durch ihren persönlichen Einsatz einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl leisten“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Immerhin ist das jeder Zweite in Niederösterreich, der in einem Verein, im Kultur- und Bildungsbereich, im Sozialwesen, im Sport, in Umwelt- und Blaulichtorganisationen, aber auch in der Kinder- und Krankenbetreuung aktiv ist.

Viele Angebote für ein ehrenamtliches Engagement finden die Besucher der NÖ Freiwilligenmesse der Kultur.Region.Niederösterreich am Sonntag, 10. November, von 10 bis 17 Uhr im Landhaus St. Pölten. Mehr als 50 Anbieter präsentieren ihre Angebote zur Freiwilligenarbeit.

In persönlichen Gesprächen geben die Aussteller Einblick in ihre Arbeit, stehen für Fragen und Auskünfte bereit und helfen so, für jeden Interessierten das richtige Angebot zu finden.

Begleitet wird die Freiwilligenmesse von einem attraktiven Rahmenprogramm: Workshops und Vorträge, Radio NÖ-Frühschoppen, Tag der offenen Tür im Büro der Landeshauptfrau, Gratiseintritte ins Museum Niederösterreich, Festspielhaus St. Pölten, NÖ-Landesarchiv, Führungen im ORF-Landesstudio NÖ, Spezialführungen im Landesarchiv, Leistungsschau der Blaulichtorganisationen am Landhausplatz und vieles mehr.

„So schmeckt Niederösterreich“-Schmankerlstände sorgen für das kulinarische Wohlbefinden. Und auch die NÖN ist mit dabei: Beim Stand der NÖN gibt es die NÖN Edition „Das Rote Kreuz“, solange der Vorrat reicht. www.freiwilligenmesse.at